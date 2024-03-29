Бывший помощник Трампа заявил о выходе США из НАТО при его возвращении к власти

Global Look Press/Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com Если экс-президент США Дональд Трамп победит на выборах в ноябре 2024 года и вновь возглавит американскую администрацию, он добьется выхода своей страны из НАТО.
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