В Орловской области сотрудники Госавтоинспекции оперативно сопроводили в перинатальный центр беременную женщину

Инспекторы ДПС отдельного СБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области капитан полиции Денис Логвинов и старший лейтенант полиции Игорь Куликов заступили в ночную смену на маршрут по обслуживанию дороги межрегионального значения.
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