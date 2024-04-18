🕌 В Соборной мечети Крыма впервые провели обряд бракосочетания Также впервые в истории мусульманской святыни там состоялся обряд имянаречения.
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🕌 В Соборной мечети Крыма впервые провели обряд бракосочетания Также впервые в истории мусульманской святыни там состоялся обряд имянаречения.