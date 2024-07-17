"Одесса - русский город": Новый уровень партизанской войны - дерзкое послание Киеву

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Царьград

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Комментарии
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АндрейБорков
Свежо предание, но вериться с трудом! После того, что в Одессе случилось с Домом Профсоюзов, когда были зверски убиты десятки людей, сони и тысячи одесситов прошлись по центральным улицам города Одесса с жовто-блакитным флагом УкРуины, который почти занесли в книгу рекордов Гиннеса. А потом сколько было всяких показных мероприятий и прочей херни в стиле &quot;дело Бандеры живет и процветает&quot;! Не меряно их было и в том числе в Одессе тоже. А насчет того, что укропитеки не хотят воевать, вопрос интересный. Они не хотят УМИРАТЬ, это да, а вот МОСКОЛЯКУ НА ГИЛЯКУ это у них как ЗДРАСТИ! При чем до сих пор. И виноваты у укропитеков во всем клятие москали и должны мы им &quot;как земля колхозу&quot;. По этому все эти рассказки про &quot;хороших украинцев&quot;, про то, что нас там ждут с нетерпением, все это бред сивой кобылы в лунную ночь!
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