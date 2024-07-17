"Одесса - русский город": Новый уровень партизанской войны - дерзкое послание Киеву

АндрейБорков

Свежо предание, но вериться с трудом! После того, что в Одессе случилось с Домом Профсоюзов, когда были зверски убиты десятки людей, сони и тысячи одесситов прошлись по центральным улицам города Одесса с жовто-блакитным флагом УкРуины, который почти занесли в книгу рекордов Гиннеса. А потом сколько было всяких показных мероприятий и прочей херни в стиле "дело Бандеры живет и процветает"! Не меряно их было и в том числе в Одессе тоже. А насчет того, что укропитеки не хотят воевать, вопрос интересный. Они не хотят УМИРАТЬ, это да, а вот МОСКОЛЯКУ НА ГИЛЯКУ это у них как ЗДРАСТИ! При чем до сих пор. И виноваты у укропитеков во всем клятие москали и должны мы им "как земля колхозу". По этому все эти рассказки про "хороших украинцев", про то, что нас там ждут с нетерпением, все это бред сивой кобылы в лунную ночь!