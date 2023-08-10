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Барриос отстранен на 1 матч, победы «Зенита» и «Динамо», «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Хилаля» Малкома, Норманн расторг контракт с «Динамо», Федор хочет боя с Тайсоном и другие новости

Барриос отстранен на 1 матч, победы «Зенита» и «Динамо», «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Хилаля» Малкома, Норманн расторг контракт с «Динамо», Федор хочет боя с Тайсоном и другие новости

1. Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос дисквалифицирован на один матч РПЛ за удаление в игре с «Динамо». Таким образом, колумбиец сможет сыграть со «Спартаком».

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