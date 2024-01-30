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РИА Новости: пара бойцов ВС РФ за день взяла пункты обороны ВСУ под Марьинкой

РИА Новости: пара бойцов ВС РФ за день взяла пункты обороны ВСУ под Марьинкой

По информации, полученной от представителя Южной группировки войск, пара бойцов Вооруженных сил Российской Федерации за один день сумела захватить два опорных пункта обороны Вооруженных сил Украины на Марьинском направлении.

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