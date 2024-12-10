🦠 В Симферополе две школы закрыли на карантин из-за ОРВИ Также в 7 школах Крыма закрыто 11 классов – в Алуште, Евпатории, Керчи, Симферополе и Ялте.
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🦠 В Симферополе две школы закрыли на карантин из-за ОРВИ Также в 7 школах Крыма закрыто 11 классов – в Алуште, Евпатории, Керчи, Симферополе и Ялте.