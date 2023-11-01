Израиль ответил на данные ООН о гибели женщин и детей в Газе

По данным БАПОР, за три недели погибли 3,2 тыс. детей и это «не может быть сопутствующими потерями» Посол Израиля Александр Бен Цви не согласился с данными агентства ООН, что 70% погибших в секторе Газа — женщины и дети, отметив, что это оценки ХАМАС.