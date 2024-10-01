Большой сюрприз для пенсионеров с супругами и детьми – указ подписан и вступает в силу с 1 октября Евгения КомароваВ России пенсионеры стали обладателями новых возможностей для финансовой поддержки в связи с введением специального указа, направленного на помощь семьям с детьми и супругами.