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Большой сюрприз для пенсионеров с супругами и детьми – указ подписан и вступает в силу с 1 октября

Большой сюрприз для пенсионеров с супругами и детьми – указ подписан и вступает в силу с 1 октября Евгения КомароваВ России пенсионеры стали обладателями новых возможностей для финансовой поддержки в связи с введением специального указа, направленного на помощь семьям с детьми и супругами.

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