Осенний коридор затмений: как знакам зодиака поймать удачу за хвост в новолуние в Весах 2 октября

2 октября 2024 года завершает осенний коридор затмений, который открылся 18 сентября. Это время несет в себе мощные энергии изменений и трансформаций, что создает идеальные условия для личного роста и новых начинаний.
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