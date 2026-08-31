Точка несогласия. Что решил апелляционный суд по делу Бабушкина — Салдана

Алтайский краевой суд рассмотрел апелляцию по делу о взыскании ущерба после пожара в селе Солнечном 26 августа Алтайский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу предпринимателя Сергея Бабушкина на решение Новоалтайского городского суда по спору с бывшим руководителем Роспотребнадзора Алтайского края Игорем Салданом.
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