Точка несогласия. Что решил апелляционный суд по делу Бабушкина — Салдана

Алтайский краевой суд рассмотрел апелляцию по делу о взыскании ущерба после пожара в селе Солнечном 26 августа Алтайский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу предпринимателя Сергея Бабушкина на решение Новоалтайского городского суда по спору с бывшим руководителем Роспотребнадзора Алтайского края Игорем Салданом.