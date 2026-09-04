В ночь на 4 сентября украинские беспилотники атаковали город-курорт Сочи в Краснодарском крае.
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Пора ВЫЧЁРКИВАТЬ, по-одному и скопом! Они давно-о уже "выписали себе" сертификат на тот свет!
а с бюдановым кто переговоры вел?
Став в 2019 году президентом, Зеленский наверняка был посвящён в государственные тайны Украины. Заявив об угрозе ударов по гражданской авиации, он практически признал, что борт МН-17 был сбит Украиной. Ну, хотя им это не впервой... И врать, и сбивать гражданские самолёты (2001 г. Ту-154, 2016 Ту-154Б-2), и обвинять в своих преступлениях других, а чаще всего Россию.
Пистолет в руках преступника просто стреляет. А направляет и заряжает его преступник . Какой смысл наказывать пистолет? А хохлорейх это и есть пистолет в руках гейропы.
Болото захлюпало.
Он до сих пор надеется, что западные его "партнёры" просто так балуются, но в конце всё равно обнимут его как равного и родного... Такое назвать наивностью язык не поворачивается. 🤐
Путин говорил что Украина это не террористическое государство. это было сказанное им на днях. просто удивляешься до чего можно договорится не следя что сказал раньше. террористическое государство давно должно быть уничтожено но гуманность или просто договорняк не дает это сделать. запад не разрешает. ведь он постоянно перед западом оправдывается...