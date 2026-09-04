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Аэропорт Сочи под украинской атакой: Зеленский все же решился подать «заявку на государственный терроризм»

Аэропорт Сочи под украинской атакой: Зеленский все же решился подать «заявку на государственный терроризм»

  В ночь на 4 сентября украинские беспилотники атаковали город-курорт Сочи в Краснодарском крае.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Наталья Павлова
Наталья Павлова

Став в 2019 году президентом, Зеленский наверняка был посвящён в государственные тайны Украины. Заявив об  угрозе ударов по гражданской авиации, он практически признал, что борт МН-17 был сбит Украиной. Ну, хотя им это не впервой... И врать, и сбивать гражданские самолёты (2001 г. Ту-154, 2016 Ту-154Б-2), и обвинять в своих преступлениях других, а чаще всего Россию.

Профиль пользователя Traveller
Traveller

Он до сих пор надеется, что западные его "партнёры" просто так балуются, но в конце всё равно обнимут его как равного и родного... Такое назвать наивностью язык не поворачивается. 🤐

Профиль пользователя САША ЛЕПАЕВ
САША ЛЕПАЕВ

Путин говорил  что Украина это не террористическое государство. это было сказанное им на днях. просто удивляешься до чего можно договорится не следя что сказал раньше. террористическое государство давно должно быть уничтожено но гуманность или просто договорняк не дает это сделать. запад не разрешает. ведь он постоянно перед западом оправдывается...