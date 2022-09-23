Была пышка, стала худышка: как певице Рианне удалось быстро похудеть

Певица Рианна умеет удивлять и буквально шокировать публику! Если еще недавно она поражала поклонников своими заметно округлившимися формами после родов, а вместе с тем ее упрекали в нелюбви к себе и собственному телу, то теперь все в прошлом.
Певица Рианна умеет удивлять и буквально шокировать публику! Если еще недавно она поражала поклонников своими заметно округлившимися формами после родов, а вместе с тем ее упрекали в нелюбви к себе и собственному телу, то теперь все в прошлом.
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