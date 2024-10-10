Врач рассказала о питании для детей при ОРВИ и гриппе

В холодное время года дети часто болеют острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В период заболевания простудой может в большей или меньшей степени меняться как режим дня, так и питание ребенка.
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