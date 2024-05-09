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«В Киеве шокированы переломом»: Прорыв ВС России провоцирует «эффект домино» и рушит фронт врага: Карта боевых действий на Украине, — интерактивная карта СВО РФ, Последние новости Украины сегодня, к утру 09.05.24 г.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Россия в одном шаге по Украине обвала фронта у ВСУ по принципу домино. РВСН.
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