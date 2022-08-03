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Посол Антонов: США, вводя санкции против российского бизнеса, стремятся вытеснить РФ с мировых рынков за счет банального шантажа

Посол Антонов: США, вводя санкции против российского бизнеса, стремятся вытеснить РФ с мировых рынков за счет банального шантажа

Соединенные Штаты, принимая рестрикции в отношении российского бизнеса, стремятся вытеснить РФ с мировых рынков с помощью банального шантажа.

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