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Царьград

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"Орешник" ситуацию не изменит. Шлепченко: "Для наказания Зеленского хватит самой обычной "Гераньки"

"Орешник" ситуацию не изменит. Шлепченко: "Для наказания Зеленского хватит самой обычной "Гераньки"

Украина уже близка к тому, чтобы Россия ударила по ней ракетным комплексом "Орешник", считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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