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Регионы России

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ВСУ за сутки совершили 31 атаку на ДНР с жертвами мирных жителей

ВСУ за сутки совершили 31 атаку на ДНР с жертвами мирных жителей

Также зафиксированы повреждения и уничтожения 11 жилых домов, четырёх объектов гражданской инфраструктуры, спецтехники, грузовых и легковых автомобилей, а также автобусов.

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