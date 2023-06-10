В Кургане задержанный рецидивист сломал ноги при попытке убежать из отделения полиции

Житель Кургана, задержанный по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сломал ноги при попытке убежать из отделения полиции.
Популярные статьи
- Инструкторов ВСУ из Нидерландов задержали в Великобритании за употребление наркотиков
- «Отказались от этих мероприятий»: россияне не поддержали провокаторов в акции против ЧВК «Вагнер»
- «Если они будут говорить правду, то Россия будет великой»: Пригожин высказался о роли Telegram-каналов в формировании информационной повестки
Свежие комментарии