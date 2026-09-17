В прокуратуре рассказали о семье, где после гибели пяти детей родился шестой ребёнок

Оснований для признания семьи социально опасной на сегодняшний день не имеется.Семья Виноградовых из села в Красноярском крае, у которой осенью 2024 года четверо детей погибли от отравления дихлофосом, а позже умер и родившийся после трагедии пятый ребенок, сейчас характеризуется положительно.
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