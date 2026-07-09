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Опубликован проект новой базы «Спартака» у парка «Сокольники» с крытым манежем и стадионом на 500 мест

Заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал о проекте новой спортивно-тренировочной базы « Спартака ». Комплекс построят в непосредственной близости от парка «Сокольники», станций метро «Сокольники» и «Преображенская площадь».

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