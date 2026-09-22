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Проба 2

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15 светлых историй о негласных обычаях и байках из разных городов, которые поймут только свои

15 светлых историй о негласных обычаях и байках из разных городов, которые поймут только свои

У каждого города есть свои секреты, которых не найдешь в путеводителе: негласные правила, любопытные памятники, старинные легенды и фразочки, понятные только местным жителям.

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