У Шурыгиной в СИЗО может начаться ломка

В привычной среде ей удавалось контролировать состояние, а изоляция и отсутствие привычных условий усиливают уязвимость Блогерша Диана Шурыгина, находящаяся в московском СИЗО-6, может испытывать наркотическую ломку, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на ее близких.