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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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У Шурыгиной в СИЗО может начаться ломка

У Шурыгиной в СИЗО может начаться ломка

В привычной среде ей удавалось контролировать состояние, а изоляция и отсутствие привычных условий усиливают уязвимость Блогерша Диана Шурыгина, находящаяся в московском СИЗО-6, может испытывать наркотическую ломку, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на ее близких.

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Комментарии
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Стега Сибиряк
Хрен на эту чушку
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4 н.