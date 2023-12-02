Задавшая вопрос Лаврову об ОБСЕ журналистка Deutsche Welle* работала в Москве

РИАМО - 2 дек. Немецкая журналистка Deutsche Welle* Александра фон Намен, которую за искажение слов на пресс-конференции в Скопье раскритиковал глава российского МИД Сергей Лавров, 5 лет проработала в Москве.
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