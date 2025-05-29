Массовое отравление пассажиров произошло на круизном теплоходе "Михаил Булгаков"

С 25 мая на плохое самочувствие пожаловались не менее 49 человек.На теплоходе "Михаил Булгаков", который следует по круизному маршруту "Москва - Углич - Валаам - Санкт-Петербург - Кижи - Горицы - Москва" произошло массовое отравление пассажиров.