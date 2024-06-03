Румыния обсуждает возможность предоставить Patriot Киеву

Румынские чиновники обсуждают идею поставки Украине современной системы обороны Patriot. Однако президент Румынии заявил, что это должно быть одобрено Высшим советом национальной обороны страны, сообщает Euronews.
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