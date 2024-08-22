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Автопарк Смольного пополнят 20 новых кроссоверов за 50 млн

Автопарк Смольного пополнят 20 новых кроссоверов за 50 млн

Власти Петербурга, следуя наказу президента России Владимира Путина, обновляют автопарк. СПб ГБАУ «Смольнинское», которое обеспечивает машинами администрацию города, губернатора и депутатов, объявило о закупке новых легковушек почти на 50 млн рублей.

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