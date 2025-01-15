Australian Open обошёл ограничения на трансляцию, заменив игроков на аватары Australian ...

Australian Open обошёл ограничения на трансляцию, заменив игроков на аватарыAustralian Open, один из четырёх турниров Большого шлема, удивил зрителей, заменив реальных игроков на цифровые аватары с огромными головами, напоминающими персонажей из видеоигры Wii Sports, и мячами, больше похожими на шары для боулинга.