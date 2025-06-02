Белорусы покупали токены на Binance — в итоге получили штраф и конфискацию

Журналисты Onliner выяснили, как в Беларуси пресекаются незаконные действия с криптовалютой. Только за первые три месяца 2025 года в экономическом суде Брестской области рассмотрено 12 дел, связанных с нелегальной торговлей токенами.
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