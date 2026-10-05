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Максим Ивашкин прославился в детстве ролью Василия Зуева и умер в 53 года

Максим Ивашкин прославился в детстве ролью Василия Зуева и умер в 53 года

Максим Ивашкин умер в воскресенье, 4 октября, в 53 года. До дня рождения актера оставалось шесть дней.

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