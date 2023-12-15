Intel не станет выделять бизнес по выпуску чипов в отдельную компанию

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер объявил о серьезных реформах в своей компании, включающих отделение двух второстепенных направлений деятельности — Mobileye и активов бывшей Altera — в самостоятельные структурные единицы.
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