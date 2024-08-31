Код бедности: почему некоторые люди не умеют быть богатыми

Наверное, нет в мире такого человека, который бы не мечтал стать богатым. Миллионы людей живут за чертой бедности и мечтают однажды стать счастливыми обладателями выигрышного лотерейного билета или наследства дальних родственников.
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