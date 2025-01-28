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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Личка после 3:1 с «Зенитом»: «Приятно, когда «Динамо» выигрывает, но на сегодня результат неважен»

Команды провели товарищеский матч в Дохе.  «Первый и второй тайм отработали на свои актуальные возможности.

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