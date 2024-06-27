В Сбере рассказали, как ИИ поможет ускорить процедуру банкротства

Законодательные изменения и технологии искусственного интеллекта (ИИ) помогут ускорить процедуру банкротства, сказал вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Кирилл Демин в рамках сессии "Цифровизация на службе эффективности: минимизация дискреционных решений в банкротном праве".