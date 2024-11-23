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ЖИВОЙ УГОЛОК

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Почему кошка не ест сырое мясо, если это полезно? Что делать хозяину

Почему кошка не ест сырое мясо, если это полезно? Что делать хозяину

Некоторые владельцы домашних питомцев сталкиваются с неожиданной ситуацией: их пушистый друг, который раньше с удовольствием поглощал сырое мясо, внезапно начинает привередничать и отворачиваться от привычной еды.

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