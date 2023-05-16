Военное обозрение

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Поиск оправдания готовящегося поднятия планки долга: пресса США пишет, что экономический ущерб от пандемии приближается к 14 трлн долларов

Поиск оправдания готовящегося поднятия планки долга: пресса США пишет, что экономический ущерб от пандемии приближается к 14 трлн долларов

Экономический ущерб, вызванный пандемией, в США уже приближается к отметке в 14 трлн $. Такие данные приводятся в исследовании, проведённом командой экспертов американской газеты Los Angeles Times.

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