Пол Пирс – об утре после скандального стрима: «На моем телефоне было 200 сообщений. Я подумал, что кто-то умер»

Пол Пирс – об утре после скандального стрима: «На моем телефоне было 200 сообщений. Я подумал, что кто-то умер»

Чемпион НБА в составе «Бостона» Пол Пирс в интервью журналистке ESPN Мишель Бидл рассказал, что происходило после скандального стрима с покером, выпивкой и стриптизершами.

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