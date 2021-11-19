Пол Пирс – об утре после скандального стрима: «На моем телефоне было 200 сообщений. Я подумал, что кто-то умер»

Чемпион НБА в составе «Бостона» Пол Пирс в интервью журналистке ESPN Мишель Бидл рассказал, что происходило после скандального стрима с покером, выпивкой и стриптизершами.
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