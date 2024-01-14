Ведущий Fox News Хеннити: Хантер Байден устроил клоунское шоу в Конгрессе

Сына президента США Джо Байдена Хантер Байден присутствовал в Конгрессе, где рассматривают вопрос о его привлечении за неуважение к государственному органу, в сопровождении собственному съемочной группы, Хантер пытался таким образом устроить "клоунское шоу" в Конгрессе.