Ведущий Fox News Хеннити: Хантер Байден устроил клоунское шоу в Конгрессе

Сына президента США Джо Байдена Хантер Байден присутствовал в Конгрессе, где рассматривают вопрос о его привлечении за неуважение к государственному органу, в сопровождении собственному съемочной группы, Хантер пытался таким образом устроить "клоунское шоу" в Конгрессе.
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