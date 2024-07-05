Международный кинофестиваль LEFF пройдет в Петербурге в августе

Планируются показы более 35 игровых и неигровых кинокартин. В Петербурге принимают заявки на участие в V Международном кинофестивале России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF), который состоится с 23 по 27 августа.
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