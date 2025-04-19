Nissan неожиданно обновил старый Patrol с мотором V8

Производство модели в кузове Y62 продолжается, хотя полгода назад дебютировала новая версия Y63. Теперь Nissan показал обновлённый Patrol уходящего поколения: внедорожник предназначен для Австралии! Модернизация коснулась мультимедиасистемы: добавлен 12,3-дюймовый тачскрин, новый приборный щиток с семидюймовым экраном, а оснащение расширено.