Ник Кириос:»Психологически я помолодел, снова чувствую себя свежим. И левое колено перестало болеть»

Ник Кириос рассказал о новом настрое на теннис. В первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс он обыграл Себастьяна Баеса 6:4, 6:0.

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