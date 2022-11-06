Барометр японской экономики не подводит: ненастно

Значение октября 2022 года для японской экономики можно оценивать по-разному. В мировых СМИ сосуществуют различные оценки перспектив островной экономики в условиях растущего энергокризиса, падения иены и роста цен на комплектующие из-за рубежа.
Значение октября 2022 года для японской экономики можно оценивать по-разному. В мировых СМИ сосуществуют различные оценки перспектив островной экономики в условиях растущего энергокризиса, падения иены и роста цен на комплектующие из-за рубежа.
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