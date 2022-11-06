smi.today

4 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий
    Ситуация изменилась.Наступление в ДНР...
  • Сергей Нововожилов
    Служил начальником лазарета в Комсомольске-на-Амуре 1975-1977гг. Надо было проверить солдат, которые на восточном отр...bTV: Украинские б...
  • Сергей Нововожилов
    Поедь, посмотри, поговори.«РВ»: бойцы ОБТФ ...

Барометр японской экономики не подводит: ненастно

Барометр японской экономики не подводит: ненастно

Значение октября 2022 года для японской экономики можно оценивать по-разному. В мировых СМИ сосуществуют различные оценки перспектив островной экономики в условиях растущего энергокризиса, падения иены и роста цен на комплектующие из-за рубежа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх