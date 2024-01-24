В смоленском ЗАГСе назвал самые редкие имена для новорожденных малышей

В последний месяц 2023 года в Смоленской области появились на свет двенадцать Михаилов и четырнадцать Варвар В Смоленской области в декабре самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил у мальчиков и Варвара для девочек.
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