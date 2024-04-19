Гречка и курица. Если сложить слоями, то получится почти лазанья

Гречневая крупа может стать не только простым гарниром, но и основой блюда. Укладываем ее слоями с куриным филе и овощами, создавая почти как бы лазанью, после чего закрываем сверху сырным соусом и отправляем в духовку.
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