Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

18 635 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Недогреева
    А зачем в бутылке.Это не колбаса а холодец. В колбасе не должно быть жидкости. А если она образовалась в оболочке, то...Кладем мясо в бут...
  • Алексей
    Пробовал,потом замучался решетку отмывать.Да и курицу хоть клади,хоть подвешивай,разницы нету.Курица в духовке,...
  • Алексей
    Огурцы то нафига в дуршлаг???Быстрый и вкусный...

Гречка и курица. Если сложить слоями, то получится почти лазанья

Гречка и курица. Если сложить слоями, то получится почти лазанья

Гречневая крупа может стать не только простым гарниром, но и основой блюда. Укладываем ее слоями с куриным филе и овощами, создавая почти как бы лазанью, после чего закрываем сверху сырным соусом и отправляем в духовку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх