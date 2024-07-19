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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семин о футболе сборных: «Уровень клубного футбола топ-команд – выше. Посмотрите на «Ман Сити» или «Реал» – все топовые! Такие клубы игроками превосходят любую сборную»

Семин о футболе сборных: «Уровень клубного футбола топ-команд – выше. Посмотрите на «Ман Сити» или «Реал» – все топовые! Такие клубы игроками превосходят любую сборную»

– Вы были на финале Лиги чемпионов, теперь внимательно наблюдали за чемпионатом Европы. Можете сравнить нынешний уровень клубного футбола с уровнем футбола сборных? – На мой взгляд, уровень клубного футбола топ-команд – выше.

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