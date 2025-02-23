«Люблю свободу». Парень из Киева пришел в Россию пешком через линию фронта

Житель Киева прошел десятки километров пешком через линию фронта, чтобы попасть в Россию. В дороге ему пришлось прятаться от украинских солдат, спасаться от дронов и, замерзая, пережидать светлое время суток в разбитых от войны зданиях.
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