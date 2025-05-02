Детский футбольный турнир «Кубок Востока» пройдет во время KazanForum

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Во время Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025», с 14 по 17 мая, в столице Татарстана состоится международный футбольный турнир для детей «Кубок Востока».
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