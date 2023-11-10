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Свежие комментарии

Луческу опроверг уход из профессионального футбола

Специалист назвал эмоциональным своё высказывание о том, что заканчивает карьеру. Румынский тренер Мирча Луческу, который в сезоне-2016/17 он был главным тренером «Зенита», заявил, что не ушёл из профессионального футбола.

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