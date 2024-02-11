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Чернобыльские волки не умирают от рака? Новое исследование

Чернобыльские волки не умирают от рака? Новое исследование

Этой особенностью хищники из зоны отчуждения обязаны особому геному. Волки, которые обитают в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), имеют особый геном, позволяющий им не умирать от рака.

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