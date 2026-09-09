📷❗️Экспозиция «Ростеха» на El Alamein International Airshow 2026: фокус на проверенных решениях На проходящем авиасалоне в Египте государственная корпорация «Ростех» представила на широкое обозрение внкшительный спектр вооружений, прошедших интенсивную апробацию в условиях реальных боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым